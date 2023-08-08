Во Владимирской области жара медленно пойдет на спад

. Фото: Оксана ЗУЙКО

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 8 августа жара еще сохранится на высоких отметках — температура воздуха составит днем от +27 до +32 градусов по Цельсию.

Зато в ночь на 9 августа температура опустится до отметок от +15 до +20 градусов, а днем вновь повысится, но уже до значений между +24 и +29 градусами. При этом местами ожидаются кратковременные дожди и гроза, а ветер подует с востока со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами при грозе до 15-17 метров в секунду.

В ночь на 10 августа температура опустится до значений от +12 до +17 градусов, а днем термометры покажут от +23 до +28 градусов тепла. Ветер не изменится, днем также возможны кратковременные дожди.