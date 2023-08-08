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НовостиОбщество8 августа 2023 5:24

Во Владимире реконструируют стадион "Юность"

Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение государственной экспертизы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

фото из телеграм-канала Дмитрия Наумова

7 августа глава города Владимира Дмитрий Наумов провел рабочее совещание по вопросам реконструкции стадиона «Юность» в микрорайоне Доброе. Там обсудили вопросы реализации проекта, в том числе переноса и прокладки инженерных коммуникаций при производстве работ.

Проект реконструкции стадиона «Юность» предполагает строительство спортивного комплекса с трибунами на 300 мест, хоккейной площадки с навесом и трибунами на 100 мест (летом эту площадку будут использовать под мини-футбол). На территории стадиона также будет современное футбольное поле c подогревом, сектор для прыжков в длину, площадки для игровых видов спорта, спортивные площадки для детей и взрослых, в том числе для воркаута.

Проектная документация и результаты инженерных изысканий реконструкции стадиона «Юность» получили положительное заключение государственной экспертизы. Следующий шаг - подготовка заявки на участие в федеральных и региональных целевых программах.