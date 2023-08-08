Во Владимирской области в 1,5 раза выросло число смертей от отравления алкоголем

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По данным токсикологического мониторинга за полгода во Владимирской области зарегистрировано 192 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что выше уровня аналогичного периода 2022 года в 1,5 раза (129 случаев). Количество летальных случаев также выросло в 1,5 раза (с 86 до 128 случаев).

Мужчины травятся в 3,3 раз чаще, чем женщины. В 121 случае (63%) причиной острого алкогольного отравления явился этиловый спирт. Кроме того, отравления наступали из-за употребления суррогатов алкоголя (31 случай), метанола (13 случаев), стеклоочистителя (1 случай), других неуточненных спиртов (26 случаев), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Анализ острых отравлений химической этиологии показывает, что наиболее часто регистрируются случаи отравления на территории Гусь-Хрустального района (49 случаев, 18 из них со смертельным исходом), Владимира (32 случая, 26 - летальные) и Коврова и Ковровского района (28 случаев, из них 14 - смертельные), на долю которых приходится 56,8% всех отравлений спиртсодержащей продукцией.