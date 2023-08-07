Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 13:53

Во Владимирской области интернет-мошенники обманули 95-летнюю бабушку

У жительницы Юрьев-Польского забрали 175 тысяч рублей якобы для помощи родственнице
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 1 августа следователи полиции Юрьев-Польского района расследуют уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемым по нему проходит 24-летний парень из Владимира.

По версии следствия, недавно молодой человек, работающий в сфере компьютерных технологий, в качестве дополнительного заработка нашел через мессенджер предложение о «взыскивании долгов». Парень дал согласие, и неизвестный куратор пообещал ему 10 процентов от собранной суммы.

Первым заказом стало требование забрать деньги у 95-летней пенсионерки из города Юрьев-Польского. Накануне бабушке позвонил человек, представившийся «полицейским» и рассказал о якобы попавшей в ДТП внучке, которой требуются деньги на лечение. Пенсионерка испугалась и передала приехавшему парню 175 тысяч рублей, а также постельное белье.

Молодой человек забрал наличные и перевел их куратору, оставив себе проценты. Однако после поступившего от бабушки заявления сотрудники уголовного розыска вычислили парня и задержали, в преступлении он сознался. На время следствия его отправили под стражу.