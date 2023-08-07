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НовостиПроисшествия7 августа 2023 12:49

В Гусь-Хрустальном районе в ДТП с двумя мотоциклами погиб водитель

Во Владимирской области один из мотоциклистов выехал на встречную полосу и врезался в другого
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 4 августа около 18.10 на 11 километре автодороги «Гусь-Хрустальный — Уршельский — Тихоново — избищи — разъезд Тасино».

По предварительным данным, 21-летний водитель мотоцикла «Мотолэнд» выехал на встречную полосу, где врезался в отечественный мотоцикл «ИЖ Планета-5» под управлением 29-летнего мужчины.

В результате первый мотоциклист и его 22-летний пассажир были госпитализированы. К сожалению, водитель «Планеты» погиб.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.