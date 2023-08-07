"Коммунисты России" и "Яблоко" не попадут в Заксобрание Владимирской области

Фото областного Избиркома

7 августа в областном избиркоме состоялась компьютерная жеребьевка для размещения в бюллетене наименований и эмблем партий. По ее итогам они будут располагаться в таком порядке: 1 - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", 2 - КПРФ, 3 - "Новые люди", 4 - "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", 5 - "Единая Россия", 6 - ЛДПР.

«Мы зарегистрировали шесть списков кандидатов. «Коммунисты России» уведомили нас о своем решении прекратить участие в избирательной кампании, поэтому решение по ним мы не принимали», - сказал председатель областного избиркома Вадим Минаев.

По одномандатным округам зарегистрированы все кандидаты, выдвинутые партиями ЛДПР (25 человек), КПРФ (25 человек), «Единая Россия» (25 человек). «Справедливая Россия – За правду» выдвинула 21 кандидата, зарегистрированы 20. «Новые люди» выдвинули 18 кандидатов, 14 зарегистрировано. Зарегистрированы все кандидаты, выдвинутые «Партией пенсионеров за социальную справедливость» (7 человек) и партией «Коммунисты России» (2 человека). Кандидат, выдвинутый региональным отделением партии «Яблоко» получил отказ в регистрации, так как собранные подписи не прошли проверку. Таким образом, сейчас в выборах депутатов ЗС принимают участие 118 кандидатов-одномандатников.