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НовостиПроисшествия7 августа 2023 12:18

Во Владимире в городском озере Гусинка погиб 15-летний юноша

В 33 регионе мальчик пошел купаться на водоем без присмотра взрослых и утонул
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, происшествие случилось днем 6 августа. По предварительным данным, 15-летний мальчик пришел на озеро Гусинка, что находится в районе Доброе в пойме Клязьмы, и решил искупаться.

Известно, что к озеру юноша пришел без взрослых. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. Причины произошедшего устанавливаются. Как известно, озеро Гусинка для купания не предназначено.

Следователи напомнили, что в связи с приходом жары трагические случаи происходят все чаще, в связи с чем следует выбирать только безопасные места для купания, и не оставлять детей одних.