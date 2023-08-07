Во Владимирской области прогнозируют 4 класс пожарной опасности

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Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.

8 августа она прогнозируется в Петушках, 9 августа во Владимире, Юрьев-Польском, Петушках, Суздале и Коврове, 10 августа во Владимире, Муроме, Юрьев-Польском, Петушках, Суздале и Коврове.

Жаркая погода повышает риски возникновения ЧС, связанных с повышением класса пожарной опасности в лесах, возникновением очагов природных пожаров, переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки, а также возникновением природных пожаров в зоне торфяных месторождений.

Напоминаем, что сейчас в регионе запрещено разведение костров и посещение лесов.