За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 147 человек

. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным еженедельного оперативного мониторинга на 7 августа во Владимирской области в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось 147 человек, среди них 21 ребёнок.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25 марта) в больницы области обратилось 2266 человек, в том числе 540 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За 31 неделю обнаружены обнаружено 17 положительных находок среди клещей, снятых с людей: ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) – 13, МЭЧ (моноцитарный эрлихиоз человека) – 1, ГАЧ (гранулоцитарный анаплазмоз человека) – 3.

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