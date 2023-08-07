Во Владимирской области выявили пять нелегальных ломбардов

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В I полугодии эксперты Банка России выявили во Владимирской области пять нелегальных участников финансового рынка. Компании незаконно выдавали жителям региона займы под залог имущества.

Комиссионные магазины работали под вывеской ломбарда. Это ООО «Ломбард №1» в Вязниках и Коврове, ООО «Альфа Ломбард» и ООО «Аурум Ломбард» в Александрове. Кроме того, во Владимире обнаружен ООО «Ломбард «Меркурий», который исключен из реестра регулятора, при этом сохранил в названии слово «ломбард». Информация о них внесена в предупредительный список на сайте Банка России и направлена в уполномоченные органы.

«Деятельность легальных участников рынка регулируется законом. Например, процентная ставка не может быть выше максимального значения, нельзя начислять проценты больше прописанного, ограничены и способы взыскания долга. Нелегальные организации нарушают эти условия», — напоминает заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.

В предупредительном списке нелегальных компаний числится уже более 10,5 тысяч компаний. Большинство их них не имеет территориальной привязки, так как они действуют онлайн. При продвижении услуг финансовые мошенники учитывают возраст, экономическое положение и предпочтения потенциальных клиентов. Поэтому черные кредиторы сохраняют офисы шаговой доступности, но также активно рекламируют себя в социальных сетях, используя эти страницы как доски объявлений. Но большинство займов выдаются очно наличными деньгами.