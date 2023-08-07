Во Владимире у каскадеров украли питбайк стоимостью 70 тысяч рублей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 30 июля в полицию обратился 38-летний представитель команды развлекательного шоу, который заявил о краже питбайка — мини-мотоцикла стоимостью 70 тысяч рублей.

Оказалось, что мотоцикл был припаркован на стоянке одного из торговых центров на территории Владимира. В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска заметили, как неизвестный мужчина поспешно откатывает мотоцикл в сторону.

Личность подозреваемого установили, им оказался 33-летний уроженец среднеазиатского государства, временно живущий во Владимире. Мужчину задержали 1 августа, и он сознался в краже. По его словам, рано утром он ехал на работу, когда заметил стоящие на парковке машины и мотоциклы артистов. Он решил забрать питбайке себе, откатил его на работу и похвастался коллегам, что купил его. Позже мотоцикл мужчина отвез к себе в гараж, намереваясь оставить себе. В гараже его и нашли полицейские.

Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается. На время следствия подозреваемого заключили под стражу. Сам питбайк в ближайшее время вернут каскадерам.