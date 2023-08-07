В Петушинском районе москвич открыл несколько подпольных казино

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, на днях Петушинский районный суд признал 54-летнего жителя Москвы виновным в организации и проведении незаконных азартных игр, а также в даче взятки сотруднику полиции в особо крупном размере.

Судом установлено, что с 2014 года москвич решил открыть несколько подпольных казинов Петушинском районе. Игорные заведения он замаскировал под букмекерские конторы и офисы по оказанию интернет-услуг. Для этого мужчина арендовал помещения, нанял сотрудников и разработал систему конспирации, а для получения информации о рейдах давал взятки одному из полицейских отдела МВД по Петушинскому району.

Суд признал москвича виновным и приговорил к штрафу в 1,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.