В Киржачском районе пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 19.15 на 24 километре автодороги «Кольчугино-Киржач» 19-летний молодой человек, управлявший «Ладой» четырнадцатой модели, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении «Форду Фокус» под управлением 34-летнего водителя.

В результате удара травмы получили оба водителя, а также 20-летний и двое 17-летних пассажиров «Лады». Одного из пострадавших из разбитой машины деблокировали сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области.

К счастью, обошлось без серьезных травм — всем пятерым врачи оказали медпомощь на месте и отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.