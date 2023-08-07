Владимирская легкоатлетка завоевала серебряную медаль II Игр стран СНГ

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С 4 по 14 августа в Беларуси проходят II Игры стран СНГ. Общее количество участников – более 2 тысяч человек, сборные 20 стран сражаются за медали на площадках для спортивных состязаний, которые расположены в 11 городах республики.

В общей сложности медали будут разыграны в 20 видах спорта: лёгкая атлетика, волейбол, современное пятиборье, пулевая стрельба, художественная гимнастика, пляжный футбол, баскетбол 3х3, мини-футбол, спортивная борьба (греко-римская, вольная, женская), пляжный волейбол, гандбол, плавание, тайский бокс, бокс, дзюдо, самбо, хоккей на траве, тяжёлая атлетика, стрельба из лука и карате.

В копилке владимирских атлетов по итогам выходных уже есть первая награда: в Минске спортсменка СШОР № 4 Вероника Бахирева завоевала серебряную медаль в беге на 300 м (её результат – 40.81).