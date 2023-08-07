В Гусь-Хрустальном местный житель совершил разбойное нападение на МФО

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному по факту разбоя.

По версии следствия, в середине минувшего июня местный житель, нуждавшийся в деньгах, решил ограбить микрофинансовую организацию, специализирующуюся на выдаче займов.

С этой целью парень приехал на велосипеде поближе к офису МФО, оставил его на соседней улице и, прихватив найденный дома игрушечный пистолет, вошел в офис.

Там он вытащил свое оружие и пригрозил кредитному инспектору, которая испугалась и отдала ему более 67 тысяч рублей, с которыми гусевчанин скрылся, но вскоре был задержан.

Оказалось, что после преступления он проехал на велосипеде несколько кварталов, затем переоделся и выбросил одежду в мусорный контейнер, после чего отправился домой.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд.