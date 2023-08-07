В Гороховецком районе незаконно вырубили деревья на 2,3 миллиона рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Гороховецкого района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному по статье «Халатность».

По версии следствия, в декабре 2019 года занимавшая должность лесного инспектора сотрудница Гороховецкого лесничества провела отвод лесосеки для проведения сплошной рубки, однако при этом нарушила границы арендованного под вырубку участка.

Таким образом, арендатор вырубил часть деревьев, попадающих в лесопарковую зону за пределами своего участка. В общей сложности вырублено 164 дерева как лиственных, так и хвойных пород, ущерб государству составил 2,3 миллиона рублей. Также уничтоженный на площади 0,5 гектара лес повлек вред экосистеме.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд. Также прокурор в рамках уголовного дела заявил гражданский иск, потребовав от обвиняемой компенсировать причиненный ущерб.