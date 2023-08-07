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НовостиСпорт7 августа 2023 6:23

"Муром" вничью сыграл с "Краснодаром-2"

Один мяч футболисты забили с пенальти
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы ФК "Муром" в ВКонтакте

фото со страницы ФК "Муром" в ВКонтакте

6 августа футбольный клуб "Муром" провел выездной матч с достаточно сильным соперником, "Краснодаром-2".

Игра была насыщенной и заставила болельщиков поволноваться. Уже на 20-й минуте соперники открыли счет, забив с пенальти. Однако на 34-й минуте "Муром" сумел отыграться. Даниил Агуреев также пробил пенальти.

Через несколько минут "Краснодар-2" снова вышел вперед, но на 78-й минуте муромский футболист Александр Надольский сравнял. В итоге ничья, 2:2

После этого матча «Муром» занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея три очка. В следующем туре, 13 августа, "Муром" примет ульяновскую «Волгу».