Суздаль 12 августа отметит свое 999-летие

Фото: администрация города Суздаля

Как сообщает администрация города Суздаля, 12 августа состоятся традиционные мероприятия в честь Дня города. Начнутся они в 10.00 с турнира по мини-футболу, который пройдет в парке имени 950-летия.

А в 11.00 начнется праздник поэзии и песни «России вечная любовь» у памятника Лебедева.

Далее мероприятия, включающие концертные программы с выступлениями творческих коллективов будут проходить в течение всего дня на разных площадках Суздаля.

Закончится праздник фейерверком, который запустят в 22.00, чтобы посмотреть его, следует прийти на Торговую площадь.

Более подробно с расписанием мероприятий можно познакомиться на официальном сайте администрации города Суздаля.