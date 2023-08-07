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НовостиОбщество7 августа 2023 6:01

Во Владимирскую область приедут 200 детей из Докучаевска

Они отправятся в детские оздоровительные лагеря
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала регионального Правительства

фото из телеграм-канала регионального Правительства

Владимирская область готовится встретить детей из Докучаевска, сообщает региональное Правительство.

В середине августа школьники из ДНР отправятся в детские оздоровительные лагеря Владимирской области. Среди них - 200 ребят из подшефного города Докучаевска. Детей примут в лагерях «Олимп», «Искатель» и «Лесной городок».

Кроме того, наш регион продолжает помогать Докучаевску. Туда отправляют специалистов для восстановления инфраструктуры, а также доставляют гуманитарные грузы.