Во Владимирскую область приедут 200 детей из Докучаевска

фото из телеграм-канала регионального Правительства

Владимирская область готовится встретить детей из Докучаевска, сообщает региональное Правительство.

В середине августа школьники из ДНР отправятся в детские оздоровительные лагеря Владимирской области. Среди них - 200 ребят из подшефного города Докучаевска. Детей примут в лагерях «Олимп», «Искатель» и «Лесной городок».

Кроме того, наш регион продолжает помогать Докучаевску. Туда отправляют специалистов для восстановления инфраструктуры, а также доставляют гуманитарные грузы.