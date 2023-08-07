12 августа в Суздале ограничат движение транспорта

схема движения с сайта администрации Суздаля

12 августа пройдет праздник, посвященный Дню города Суздаля. Поэтому будет ограничено движение. С 6.00 до 22.30 нельзя будет проехать по следующим улицам:

- по улице Ленина от перекрёстка улицы Ленина с улицей Нетёка до перекрёстка улицы Ленина с улицей Виноградова; по улице Васильевская от перекрёстка улицы Васильевская с улицей Ленина до перекрёстка улицы Васильевская с улицей Садовая; по улице Старая кроме служебного транспорта предприятий и организаций и жителей, проживающих на улице. Также будет закрыть движение для машин по улице Теремки, кроме автотранспорта жителей данной улицы. По улице Нетёка в это время движение будет односторонним в сторону улицы Садовая.

Объехать данные участки можно будет по западному и восточному объезду города, а дальше по улицам Гоголя, Всполье, Садовая, Калинина, Энгельса, Гастева, Стромынка, Толстого, Молодёжная, Пушкарская.

Кроме того, 12 августа на улицах города будут установлены металлодетекторы, и к месту проведения праздника можно будет пройти только через них.