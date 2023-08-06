Во Владимирской области ищут 39-летнего мужчина, пропавшего 17 июня

.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" сообщает, что во Владимире ведутся поиски 39-летнего Мамеда Нурмамедовича Мамедова. Он пропал 17 июня 2023 года и с тех пор его местонахождение неизвестно.

На форуме отряда опубликованы приметы пропавшего человека. Его рост составляет 182 см. Он имеет нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Был одет в бордовую футболку, синие шорты и чёрные тапки.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении мужчины, то вы можете сообщить об этом в полицию или представителям поискового отряда "ЛизаАлерт" (инфорг: Тутси (Светлана) - 8-904-858-45-07).