Минздрав Владимирской области утвердил график выездной диспансеризации на август

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Министерство здравоохранения Владимирской области утвердило график выездов мобильных комплексов в районы 33 региона на август.
Сразу 17 больниц выложило расписание выездной диспансеризации населения. Врачи осмотрят жителей сельской местности Владимирской области. Всего объехать должны 261 населенный пункт. В минздраве региона задействуют 26 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа, педиатрических комплекса.
Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов можно найти в официальной группе Минздрава в ВК.