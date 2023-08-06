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НовостиОбщество6 августа 2023 11:31

Минздрав Владимирской области утвердил график выездной диспансеризации на август

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство здравоохранения Владимирской области утвердило график выездов мобильных комплексов в районы 33 региона на август.

Сразу 17 больниц выложило расписание выездной диспансеризации населения. Врачи осмотрят жителей сельской местности Владимирской области. Всего объехать должны 261 населенный пункт. В минздраве региона задействуют 26 передвижных ФАПа, флюорографа, маммографа, педиатрических комплекса.

Графики выездов мобильных комплексов с указанием населенных пунктов можно найти в официальной группе Минздрава в ВК.