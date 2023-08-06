В Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП, в котором пострадали две детей

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области.

Утром 6 августа на 343 км дороги Р-132 «Золотое кольцо» около деревни Вашутино в Гусь-Хрустальном районе произошло ДТП с погибшими и пострадавшими.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в районе 7.20 водитель автомобиля «Форд», пытаясь повернуть налево, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода». В данный момент известно, как минимум об одном погибшем. Речь идет о водителе «Шкоды». Также в ДТП пострадали еще 4 человека, в том числе двое детей. Все они госпитализированы.

В ГИБДД сейчас пытаются выяснить подробности случившегося, а также установить виновника аварии.