В Камешково на пожаре эвакуировали 30 человек

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Вечером 5 августа произошел пожар в многоквартирном доме на улице Карла Либкнехта в Камешково. Возгорание произошло около полвины шестого вечера.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, пожар произошел в квартире на третьем этаже. К моменту приезда пожарных из окон квартиры шел дым. Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе 6 детей. После чего потушили возгорание. Предварительная площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пожар начался из-за неисправного бойлера. Он же и сгорел. Остальное имущество не пострадало.

В МЧС уточняют, что к ним информация о погибших и пострадавших не поступала. В ликвидации пожара принимали участие 2 единицы техники, 7 человек.