В Кольчугино сбили 6-летнего мальчика на пешеходном переходе

Фото из группы "Подслушано Кольчугино".

5 августа в Кольчугино Владимирской области на перекрестке улиц Ленина и Дружбы произошло ДТП, в котором сбили 6-летнего мальчика. Авария произошла в 20.50 на пешеходном переходе возле дома №14 по улице Ленина.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области, по предварительным данным 19-летний водитель легкового автомобиля "Опель Астра" превысил скорость и наехал на 6-летнего мальчика, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика пришлось госпитализировать.

При этом в соцсетях Кольчугино местные жители писали, что водитель якобы сбил ребенка не на переходе, а на тротуаре, пытаясь уйти от столкновения с детьми на "зебре". Но в полиции эту информацию не подтвердили.