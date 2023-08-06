Губернатор Владимирской области посетил Нововязники

Фото Андрея Веденеева, взято из телеграм-канала Александра Авдеева.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 5 августа посетил с рабочим визитом поселок Нововязники. Вместе с депутатом ЗС Романом Кавиновым и главой Вязниковского района Игорем Зининым они изучали, как обновляется инфраструктура поселка.

Вообще о том, что Нововязникам нужно почти полное обновление областные власти решили еще в прошлом году. Дело в том, что после закрытия местной текстильной фабрики послок пришел в упадок.

Александр Авдеев у себя в телеграм-канале написал, что уже идёт расселение аварийного жилья. В этом году расселено три дома. После осмотра Авдеев поручил заасфальтировать участок в Кировском переулке, при этом обещав Вязниковскому району финансовую поддержку.

Одновременно в поселке на первом этаже общежития сделан клуб. Пока он сделан не до конца, но досуг для малышей, подростков и взрослых уже удалось частично организовать. Тем не менее предстоит ремонт второй очереди помещений.

Также Авдеев рассказал о том, что в ближайшие месяцы в Нововязниках откроют современную амбулаторию. Строительство в завершающей стадии, предстоит благоустройство.