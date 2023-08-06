В Меленках организация халатно выполнила благоустройство Хороховского проспекта

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В регионе реализуется много проектов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". И, к сожалению, зачастую потом у прокуратуры появляются вопросы к тому, как все было сделано. Только в 2022 году при реализации нацпроектов было выявлено свыше 1000 нарушений.

Последний случай произошел в городе Меленки, где прокуратура нашла нарушения при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь предприятие ООО "Антей" не очень хорошо выполнила работа по благоустройству Хорохоновского проспекта.

Работы велись с августа по декабрь 2022 года. А на днях итоги работы проверила прокуратура. И нашла многочисленные нарушения: скамейки и урны были плохо закреплены, и теперь это надо делать повторно, также нужно произвести озеленение газонов, сделать водоотводную канаву и другое. Предприятию уже вынесено представление о необходимости доделать проект до конца. В прокуратуре обещают следить за тем, как устраняются нарушения.