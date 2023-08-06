Во Владимире кандидату от "Яблока" отказали в регистрации на выборах в ЗС

Скриншот постановления с сайта территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района.

Территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владимира 4 августа отказала единственному представителю партии "Яблоко" на выборах в ЗС в регистрации. Это означает, что он не сможет принять участие в выборах по одномандатному избирательному округу №13.

Как указано в Постановлении комиссии, Дмитрий Кушпита предоставил в избирком 1232 подписи на 264 листах. Всего ему для того, чтобы пройти так называемый муниципальный фильтр, нужно было иметь 1209 подписей. Однако после проверки 242 из них 38 подписей были признаны недействительными (19 - по причине того, что избиратели указали не действительные сведения; 3 - избиратели не обладают активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе; 7 - не было даты заверения подписного листа; 5 - на подписном листе сведения о том, кто собирал подписи, не соответствуют действительности; 3 подписи внесли в лист после его подписания; 1 подпись - не все данные внесены).

В итоге, общее количество действительных подписей у Кушпиты составило 1194, а этого было недостаточно для регистрации. Дмитрий Кушпита известен во Владимире как директор школы №40.