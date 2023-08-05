В Муроме администрация оставила женщину-инвалида в аварийном доме

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постановлением администрации округа Муром многоквартирный жилой дом № 1а по Меленковскому шоссе признали аварийным и подлежащим сносу. Но жившая в нем женщина, инвалид третьей группы, новую квартиру не получила и оставалась жить в ветхом доме. Отчаявшись дождаться помощи от чиновников, она обратилась в прокуратуру.

В надзорном органе после проверки посчитали, администрация не приняла действенных мер, направленных на обеспечение жилищных прав женщины, признанной нуждающейся в жилом помещении.

По результатам проверки прокурором в Муромский городской суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию округа предоставить обратившейся благоустроенное жильё. Требования прокурора судом удовлетворены, решение исполнено – заявительнице предоставлена благоустроенная квартира.