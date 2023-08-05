Владимирские врачи спасли девочку с весом 490 грамм

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи владимирской ОДКБ выходили недоношенную девочку. Малышка родилась на сроке 27 недель при норме 37-40 недель и весила всего 490 грамм. Но крошечный вес, при котором ещё недавно не спасали малышей, был не единственной проблемой новорожденной. У нее обнаружили мочекаменную болезнь и почечную колику – патология, которая считается редкой у новорожденных.

Как рассказали врачи, камни, достигнув размера в 4 миллиметра, вызвали приступ почечной колики малыша, но боль вовремя остановили. А благодаря своей нежной структуре камни почек и мочеточника новорожденного нередко размягчаются и не требуют операции.

Выхаживали малютку несколько месяцев. Как сообщили в сообществе областной детской клинической больницы в соцсетях, сейчас малышке четыре месяца, она весит три с половиной килограмма. Сейчас ее выписали домой под дальнейшее наблюдение специалистов.