На трассе под Киржачом перевернулась иномарка с детьми

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Авария на трассе Кирдач-Покров произошла около десяти часов вечера 4 августа. Как сообщили в УМВД по Владимирской области, на 18 километре дороги Покров — Киржач в Киржачском районе около деревни Новоселово 38-летняя женщина за рулем «Киа» не справилась с управлением автомобилем.

В результате иномарка слетела в кювет и опрокинулась. Чтобы достать ехавших в машине людей, потребовалась помощь спасателей. Сидевшую за рулем женщину увезли в больницу, ехавшие с ней дети десяти и 16 лет тоже пострадали, но им назначили амбулаторное лечение. что ДТП.

Напомним, сегодня в Муромском районе сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области проводят рейд, отлавливая пьяных водителей. Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения с соблюдать ПДД и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по короткому номеру 112 или по телефону дежурной части УГИБДД УМВД России по Владимирской области: 8 (4922) 54-16-65.