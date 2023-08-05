Владимирцы взяли кредитные каникулы почти по 9 тысячам займам

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Владимирцы в первом полугодии этого года охотно брали кредитные каникулы. За это время банки реструктурировали более 8,6 тысяч кредитов жителей почти на три миллиарда рублей. Как уточнили в Отделении Владимир Банка России, владимирцы получили по банковским программам отсрочку по 7982 кредитам в объеме 2,6 миллиардов рублей, а по 662 кредитам на сумму 331 миллион рублей предоставили им кредитные и ипотечные каникулы. В большинстве случаев банки реструктурировали кредиты по своим программам.

Также банки реструктурировали 663 кредитов малых и средних предприятий на сумму 6,7 миллиардов рублей. По госпрограммам банки предоставили кредитные каникулы 484 компаниям из того же сектора на сумму 1,7 миллиардов рублей. Речь тоже идет о малом и среднем бизнесе. Кроме того, 179 компаний, задолжавших банкам в общей сложности пять миллиардов рублей, получили отсрочку по собственным программам кредитных организаций.

Напомним, теперь кредитные каникулы можно взять на любой кредит, неважно, когда он был оформлен. Но дважды оформить каникулы по одному и тому же кредиту не получится.

- Теперь взять каникулы на срок до полугода можно будет по любым ссудам, если доходы человека снизились больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом или заемщик стал пострадавшим в чрезвычайной ситуации, - отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.