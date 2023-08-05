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НовостиОбщество5 августа 2023 7:39

В Добром начнут застраивать частный сектор

Между двух улиц возведут четыре многоэтажки
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимире начнут застройку частного сектора между улицами Фестивальной и 40 лет Октября. Администрация Владимира утвердила строительство на этом участке в Добром четыре 15-этажки, где смогут жить более 1300 человек.

В одной из высоток планируют разместить поликлинику на сто помещений в смену, а рядом построить школу на 63 ученика и детский сад на 240 малышей.

Проект, обсуждение которого прошло в июне без особого ажиотажа, заказал «Специализированный застройщик УНР-17». Правда, против выступили жители соседних домов по улицам Комиссарова и Суздальскому проспекту. Они недовольны тем, что школу и садик построят фактически у них во дворе.