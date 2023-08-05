Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 5:48

Владимирскому приюта «Валента» разрешили остаться на прежнем месте

Суд вынес новое решение в интересах бездомных животных
Полина Немчинова
Полина Немчинова
.

.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одному из старейших приютов областной столицы разрешили остаться на прежнем месте, в Октябрьском районе. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области, 4 августа 2023 года Фрунзенский районный суд вынес решение, разрешающее приюту продолжать работу.

Напомним, в суд обратилась прошлой осенью горожанка, живущая недалеко от приюта «Валента». Женщине мешали лай собак и грязь и она просила закрыть приют. В декабре прошлого года суд принял решение закрыть «Валенту», но после вмешательства общественности и власти решение изменили.

По результатам рассмотрения дела суд принял решение об оставлении требований без удовлетворения. При этом приют скорее всего переедет в Доброе – для него нашли новый участок около ТЭЦ-2. Его подобрали власти, когда речь шла о закрытии приюта. Кроме того, он, вероятно, сменит название на «Ковчег-33».