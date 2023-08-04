Владимирский ЦУГД получил снегопогрузчик, грейдер и экскаватор

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Глава города Владимира Дмитрий Наумов сообщает в своем телеграм-канале, что 4 августа владимирский ЦУГД получил в свое распоряжение новые снегопогрузчик, грейдер и экскаватор.

Напомним, что это всего лишь одна небольшая партия коммунальной техники в рамках обновления парка «Центра управления городскими дорогами» для подготовки к зиме. Всего в 2023 году в городе должны появиться 29 единиц новой коммунальной и специальной техники.

«В зимне-весенний период от жителей поступало большое количество жалоб на качество уличной уборки. Закупка новой техники - первый шаг на пути к решению этого проблемного вопроса», написал Дмитрий Наумов.