С начала года во Владимирской области утонуло 20 человек

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владимирской области в выходные ожидается жаркая погода - до +32 градусов. В связи с этим повышаются риски гибели людей на воде.

С начала года в регионе утонули 20 человек (за аналогичный период прошлого года – 29), из них 2 детей (в прошлом году – 5). С начала купального сезона утонули 15 человек (в прошлом году – 27).

В области оборудовано 43 пляжа для купания, также на контроле находятся 40 мест массового неорганизованного купания, 898 мест запрещены для купания. За купание в запрещённом месте предусмотрен штраф от 800 до 3000 рублей.

В выходные будет усилено патрулирование на реках и озерах. Спланирована работа более 70 групп в каждый из выходных дней, в состав которых входят представители органов местного самоуправления, сотрудники ГИМС, представители общественных организаций.