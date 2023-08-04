В Суздале часть вокзала превратят в центр автотуризма

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Губернатор Александр Авдеев посетил суздальский автовокзал. В следующем году к его основной функции добавится ещё две.

«Сейчас на прилегающей территории оборудуем перехватывающую парковку, чтобы разгрузить город от машин гостей. А часть здания вокзала, которая сейчас не используется, планируем использовать как центр автотуризма. Караванинг всё больше набирает популярность. Нам важно, чтобы жители Суздаля получали максимум пользы и добрых впечатлений от приезда гостей, испытывали гордость за свой город и чтобы путешественники чувствовали радушный приём и нашу заботу», - подчеркнул Александр Авдеев.