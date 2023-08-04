В Гусь-Хрустальном районе появилась новая спортплощадка

Фото регионального Правительства

В посёлке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района открылась новая спортплощадка. Перед открытием готовность объекта проверил Губернатор Александр Авдеев.

«Спортобъект построен в рамках реализации госпрограммы «Развития физкультуры и спорта во Владимирской области». Здесь будут приобщаться к спорту не менее 150 детей и взрослых, есть возможность заниматься футболом, волейболом, в зимнее время – хоккеем. Вечером площадка хорошо освещается, поэтому молодёжи и взрослым будет комфортно вести спортивный образ жизни», - отметил глава региона.

В этом году в регионе появится ещё 20 подобных объектов.