В Юрьев-Польском реконструкция водозаборной станции обернулась уголовным делом

фото предоставлено региональным УФСБ России

31 июля завели уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы, подозреваемого в мошенничестве.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый, являясь исполнительным директором компании «ТДМ» заключил контракт в рамках нацпроекта «Экология» с муниципальным учреждением администрации Юрьев-Польского района. Госконтракт стоимостью более 66 миллионов рублей предусматривал реконструкцию комплекса водозаборного сооружения в районном центре.

Выяснилось, что оборудование, заявленное московской фирмой и предъявленное муниципальному учреждению к оплате, в действительности не использовалось при реконструкции сооружения. А примененные компанией-подрядчиком аналоги не соответствуют техническим требованиям. Также установлен факт повторной оплаты одного и того же оборудования по ультрафиолетовой очистке воды.

Таким образом, введя в заблуждение руководство Учреждения, обвиняемый поставил не предусмотренное проектно-сметной документацией оборудование для фильтрации и очистки воды на сумму более 18,6 миллиона рублей, причинив тем самым ущерб МКУ.

Мошенничество выявили сотрудники регионального УФСБ России во взаимодействии с Управлением МВД России по Владимирской области.