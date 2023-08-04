Четверо жителей Владимирской области отдали мошеннику один миллион рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Челябинской области. Он обвиняется в четырех эпизодах мошенничества.

Установлено, что в мае 2022 года, мужчина вступил в сговор с неизвестным. Они договорились украсть деньги. Для этого обвиняемый приехал во Владимирскую область.

Преступники действовали по единой схеме: неизвестный звонил людям и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал им заведомо ложные сведения о совершенных их родственниками ДТП. Под предлогом оказания помощи пострадавшим и избежания привлечения к уголовной ответственности, потерпевшим предлагалось заплатить, сообщили в областной прокуратуре.

Деньги передавались обвиняемому, который по договоренности с напарником переводил их на указанные ему счета, оставляя себе заранее оговоренный процент от суммы. Таким образом, за два дня у четверых жителей городов Киржач, Ковров и Вязники был похищен 1 миллион рублей.

Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.