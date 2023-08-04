Александр Авдеев проинспектировал строительство объектов в Суздале

фото с сайта регионального Правительства

3 августа губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Суздаль.

Ключевой точкой в программе стала стройплощадка новой школы на 1200 мест. Ее с конца июня возводит ООО «СтройЦентр». Сейчас ведётся подготовка и очистка территории на площади почти 7 га. По временной схеме подключено электроснабжение. Земляные работы продвигаются динамично. В подготовительном этапе задействовано 12 больших самосвалов, 4 экскаватора и 1 бульдозер. Строители устроили временное ограждение и дороги, приступают к разработке котлована и завозу материалов для фундамента корпуса Б. Завершить объект планируют до конца следующего года.

«На участке оборудуем стадион, полосу препятствий, площадку для сдачи норм ГТО и зону отдыха. Причём спортивный блок смогут посещать все жители города. Когда ученики переедут в новое здание, старые школы приспособим под другие нужды. В частности, организуем допобразование, в том числе детскую школу искусств и другие секции», – отметил глава районной администрации Алексей Сараев.

Продолжением школьной рекреационной зоны станет обновлённый Парк имени 950-летия, который расположен через дорогу. Там же уже оборудована скейт-площадка.

«Это должно быть комфортное место для отдыха детей и семей, где есть интересные архитектурные формы, площадки для активности, красивое озеленение», – отметил губернатор.