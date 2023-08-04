Бойцу СВО из Владимира вручили медаль "За отвагу"

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4 августа во Владимире прошла очередная отправка добровольцев на службу по контракту в учебные подразделения Минобороны. В ее рамках прошла торжественная церемония вручения государственной награды владимирцу Алексею Любимову.

Алексей — участник специальной военной операции на Украине. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении долга, Президент Российской Федерации наградил его медалью «За отвагу».

Государственную награду Алексею Любимову вручил глава города Владимира Дмитрий Наумов. Глава города пожелал Алексею скорейшего полного восстановления после полученного ранения и вручил подарок юному сыну героя, который пришел на церемонию награждения вместе с отцом.