4 августа откроют движение на примыкании улицы Юбилейной к Рпенскому проезду

Фото с сайта мэрии

С момента начала работ по устройству примыкания улицы Юбилейной к Рпенскому проезду в администрацию города поступило большое количество обращений от жителей Доброго с просьбами завершить работы и открыть движение на важной транспортной развязке как можно быстрее.

По просьбе главы города Владимирский филиал ГУП «ДСУ-3» скорректировал график строительно-монтажных работ. Работы удалось завершить на 10 дней раньше планируемой даты. Участок дороги приведен в проектное положение. Движение по нему планируется открыть сегодня, 4 августа, начиная с 17 часов.

Чтобы открыть движение раньше планируемой даты, специалисты менее чем за месяц произвели фрезерование старого покрытия и выемку 2500 кубометров грунта, уложили 1500 кубометров геосинтетического материала, возвели основание из песка и щебня общей толщиной почти 100 сантиметров и уложили три слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, на этом участке установлены 10 столбов освещения и 400 метров бортового камня.

После открытия движения на участке дороги продолжится благоустройство прилегающей территории, её озеленение и устройство тротуаров. Все эти работы будут выполняться вне проезжей части и помех для движения не создадут.