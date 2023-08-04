В Кольчугино мотоциклист без прав сбил инспектора ДПС

фото с сайта регионального УМВД

4 августа в 00.38 на улице Гагарина в Кольчугино произошло ДТП с мотоциклом.

По предварительной информации областного УМВД, 30-летний водитель мотоцикла ехал по дороге и не остановился по требованию находившихся на маршруте патрулирования госавтоинспекторов. После чего он сбил одного из инспекторов.

В результате ДТП инспектор ДПС был госпитализирован, водителю мотоцикла назначено амбулаторное лечение. Проходить медицинское освидетельствование мотоциклист отказался. Также было установлено, что у мужчины не было водительского удостоверения.

Полицейские составили административные материалы. Нарушитель задержан. Мотоцикл изъят и помещен на штрафстоянку.