Во Владимирской области состоится этап Кубка России по 3D стрельбе из лука

фото с сайта регионального Правительства

5 августа во Владимирской области стартует IV этап Кубка России по 3D стрельбе из лука. Соревнования будут проходить в течение двух дней: в первый – на автодроме «Байгуши-1» в Судогодском районе, во второй – 6 августа – на городском пляже на Клязьме во Владимире. Начало – в 9.30.

В предыдущем этапе, который проходил в Тверской области, участвовало 112 лучников из 15 регионов страны. В сборную Владимирской области входили 6 спортсменов, которые на равных боролись с элитой российского лучного спорта. Наша спортсменка – мастер спорта России Дина Лебедева завоевала серебро в индивидуальных и командных соревнованиях.

Во Владимирской области действует общественная организация «Федерация стрельбы из лука», этим видом спорта в регионе официально занимается более 50 человек.