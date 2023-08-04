Владимирцам на неделю запретили ходить в лес

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Выходные во Владимирской области будут жаркими, поэтому в лесах увеличивается пожарная опасность. В связи с этим было принято решение с 5 по 13 августа установить особый противопожарный режим.

В это время запрещено ходить в лес, а также разводить костры и сжигать мусор, выжигать траву в неустановленных местах на всех категориях земель.

Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности предусмотрена в Кодексе РФ об административных правонарушениях и влечёт наложение штрафов.

Если вы стали свидетелем возникновения лесных пожаров или иных нарушений лесного законодательства РФ, сообщите об этом в региональную диспетчерскую службу по круглосуточным номерам телефонов: 8-800-100-94-00, (4922) 45-90-06, (4922) 45-90-02, также можно воспользоваться мобильным приложением «Берегите лес».