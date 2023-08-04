В Гусь-Хрустальном вынесли приговор банде, занимавшейся игорным бизнесом

. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Гусь-Хрустальном завершился суд над пятеркой местных жителей, которые организовали игорный бизнес в интернете.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области, в период с сентября 2019 по февраль 2021 годов группа организовала в нежилых помещениях на территории Гусь-Хрустального клуб, где можно было поиграть в азартные игры на компьютерах в Интернете. От посетителей принимались деньги в качестве ставок. При этом деятельность заведений тщательно скрывалась.

И все же силовики обнаружили подпольные клубы. Правоохранительными органами изъято 25 компьютеров. В августе 2023 года Гусь-Хрустальный городской суд признал всех пятерых организаторов игорного бизнеса виновными. Их оштрафовали на суммы от 100 до 300 тысяч рублей, а также приговорили к обязательным работам на срок от 180 до 200 часов. Приговор не вступил в законную силу.