Президенту РФ рассказали о развитии бизнеса во Владимиркой области

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3 августа Президент России Владимир Путин встретился с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности страны. Среди них был и председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко, одно из предприятий которого активно работает и развивается в Киржачском районе.

Михаил Тимошенко рассказал Президенту о холдинге, развитии климатической отрасли, а также получил одобрение главы государства по социальным проектам ТПХ «Русклимат» и повышению привлекательности территории присутствия.

В рамках выступления глава Русклимата высказал и своё пожелание: «Мы стремительно развиваемся и хотели бы и дальше поддерживать такой темп. Одним из инструментов для этого развития может стать промышленная ипотека. Какие минусы сейчас видим: малый объём выделяемых средств – 500 млн рублей. Предлагаю увеличить сумму ипотеки до 1,5 млрд рублей и сделать её чуть подлиннее, хотя бы лет 10. Тогда этот инструмент станет реально помогающим».

Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос совместно с Минпромторгом. Воспользовавшись возможностью, Михаил Тимошенко пригласил Президента России на открытие нового корпуса с предприятиями на территории ОЭЗ «Владимир».