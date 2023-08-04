Владимирский облизбирком зарегистрировал список пятой партии на выборах в ЗС

Фото облизбиркома.

3 августа Избирательная комиссия Владимирской области зарегистрировала пятый список кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания.

На заседании облизбирком дал "зеленый свет" списку от партии «Единая Россия». Региональное отделение партии по единому избирательному округу выдвинуло 102 человек. Большего числа кандидатов пока не выдвинула ни одна партия.

Напомним, что первыми были зарегистрированы представители регионального отделения ЛДПР. В их списке оказалось 49 человек. Позднее к ним присоединились представители партий: «Новые люди» (в количестве 65 человек), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» во Владимирской области» (в количестве 36 человек) и «КПРФ» (в количестве 65 человек).