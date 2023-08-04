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НовостиОбщество4 августа 2023 6:00

В Петушинском районе обнаружили очаг оспы овец и коз

У въезда на территорию очага выставлен пост полиции
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Прокуратура Петушинского района установила, что в частном домовладении на территории деревни Аксёново муниципального образования Пекшинское выявлен очаг оспы овец и коз – вирусного заболевания, приносящего большие экономические убытки.

Для профилактики распространения болезни на заседании районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии решено, в том числе, выставить пост полиции у въезда на территорию очага. Кроме того, Петушинской районной больнице рекомендовали выделить медработника на период работ по ликвидации инфицированных животных, сообщили в областной прокуратуре.

Однако в выходные дни сотрудники прокуратуры увидели, что на контрольно-пропускном посту сотрудника полиции нет. Директору «Владимирской областной СББЖ» и начальнику ОМВД России по Петушинскому району были внесены представления, выявленные нарушения устранены.